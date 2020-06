Možný nájemce Libušína má problém se smlouvou

Vítěz řízení, společnost Tim Hortons Slovakia, považuje tuto podmínku v návrhu smlouvy o provozování obou architektonických skvostů za nevyváženou. Vyplývá to z tiskové zprávy, kterou společnost v pondělí zaslala médiím. „Současná podoba smlouvy dostává nájemce do područí velmi subjektivních důvodů, které mohou mít za následek ukončení nájemního vztahu ze strany pronajímatele bez jakéhokoliv udání důvodu,“ uvedl zástupce společnosti Miroslav Martinček. Ten zároveň poukazuje na to, že ve výběrovém řízení projevilo o účast zájem šestnáct subjektů.