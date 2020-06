Motoristy čekají v létě silnice plné uzavírek

„V České republice bude přes léto čtyřicet hlavních uzavírek, nejomezenější bude jako vždy provoz na D1. Tam bude letos nejvyšší počet uzavírek za celou dobu rekonstrukce, mezi Prahou a Brnem to bude 70 kilometrů,“ řekl Právu mluvčí Ústředního automotoklubu ČR (ÚAMK) Igor Sirota.

Další uzavírky jsou i na hlavních trasách na dovolenou, ať už do zahraničí, nebo v České republice. „Je to třeba stavba obchvatu Českých Budějovic nebo tři velké uzavírky na hlavním tahu do Německa na plzeňské dálnici. Další omezení jsou na mladoboleslavské dálnici,” popsal.

Stovka v Rakousku

„Situace je složitá i v Praze, kde koronavirus ,pomohl‘ silničářům zahájit i akce, které nebyly plánovány, nebo ty plánované ještě rozšířit. Hlavně se to týká chystané rekonstrukce Barrandovského mostu, kdy už se u něj směrem z centra tvoří fronty,“ pokračoval Sirota.

Ti, kteří zamíří k moři do Chorvatska přes Rakousko, musí podle něj na našem území počítat s dalším zdržením, a to mezi Brnem a Mikulovem. „Staví se most u novomlýnských nádrží a doprava přes provizorní most směrem na Vídeň se spouští pomocí semaforů. Běžně se tam zdržíte 20 až 30 minut,“ upozornil.

V Rakousku jsou omezení pouze kolem Štýrského Hradce (Graz), ale pozor je třeba dát na omezení rychlosti na 100 km/h při obchvatu Salcburku a dalších měst.

„Rychlost je tam omezena kvůli ochraně životního prostředí, obyvatel a snížení hluku. Všechna auta jsou měřena automaticky a pokuta za překročení stanovené rychlosti je mnohonásobně vyšší, než bychom čekali. Porušujete totiž předpis o životním prostředí a zdraví lidí, nikoli dopravní předpisy,“ varoval Sirota.

Motoristé by se neměli nechat zmást vozy, které i v těchto úsecích jedou mnohem rychleji. Jedná se o elektromobily, které mají výjimku a mohou jet rychlostí 130 km/h.

V Chorvatsku není zvykem provádět v letní sezoně větší stavby na dálnicích a stejně tomu bude i letos. Pozitivní pro motoristy je fakt, že letos nedojde k tradičnímu zdražení mýtného o 10 procent na hlavní motoristickou sezonu, a tak řidič jedoucí od slovinsko-chorvatské hranice do Splitu ušetří na mýtném asi 100 korun.

Tankujte v Česku

Pohonné hmoty patří v Česku k nejlacinějším v EU a při cestě do zahraničí je dobré s tím počítat. Třeba při cestě do Chorvatska přes Slovensko a Maďarsko se vyplatí tankovat v Česku, projet Slovensko, kde je benzín asi o 3 koruny dražší, a natankovat v Maďarsku plnou nádrž, benzín tam vyjde ještě o dvě koruny levněji než u nás.

I když zvolíte cestu přes Rakousko a Slovinsko, vyplatí se natankovat plnou nádrž ještě v Česku. Rakousko je totiž dražší o 1,70 Kč na litr, v Chorvatsku si připlatíte ještě více.

Pokud se někdo rozhodne jet k moři do Polska, musí počítat s novými regulemi. „Letos vstoupily v platnost nové předpisy ohledně pravomocí policie. Podobně jako ve Spojených státech musí řidič po zastavení policií zůstat sedět v autě a mít ruce na volantu. Když policista řekne, abyste vystoupili, může vás nechat opřít se rukama o kapotu,“ uvedl Sirota. Výhodou cestování po Polsku jsou ale jedny z nejlevnějších pohonných hmot v Evropě.

Při cestách v zahraničí se často nevyhnete placení mýtného nebo dálniční známky. Výše uvedené Chorvatsko by z tohoto pohledu letos mělo znamenat úsporu, v Rakousku pak cena dálničních známek rostla jen mírně o inflaci.