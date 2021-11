Mohla to být i sabotáž, říká o havárii na Ještědu šéf asociace lanovek

„Nikdo to nyní nezmiňuje, ale teoreticky tam mohl hrát roli i faktor sabotáže. Společnost je dnes rozdělená a po covidu se vyrojilo hodně šílenců, takže tady se nedá vyloučit nic. Ale všechno jsou to spekulace a dokud se neuzavře vyšetřování, nemůžeme tvrdit nic,“ řekl předseda lanovkářské asociace.

Nedělní nehodu a její příčiny nyní vyšetřuje drážní inspekce, ale také policie pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Na konečné závěry se bude čekat měsíce.

Selhalo tažné lano. Ale proč?

České dráhy, které lanovku na Ještědu provozují, už ale několik hodin po tragédii informovaly, že v neděli na Ještědu selhalo tažné lano. Proč se tak stalo, ale může mít podle Juračky stále mnoho vysvětlení a vyšetřování vedoucí k odhalení přesné příčiny může trvat dlouho.

„Nevíme, jestli se tažné lano roztrhlo, nebo zda kabina spadla a v důsledku toho se to lano přetrhlo. Všechno jsou to jen spekulace. Pokud to nikdo neviděl nebo nenatočil, tak v tuto chvíli nelze říct, co přesně se stalo, a bude si to vyžadovat spoustu expertíz a objasnění potrvá měsíce. Na to nikdo nepřijde za týden,“ míní šéf Asociace lanových drah.

Zřícená lanovka na Ještěd Video: Aktu.cz

Z množiny možných příčin a vysvětlení nevylučuje variantu, že kabina vyjela z nosného lana, po kterém se pohybuje. „Všichni technici vám řeknou, že je to vyloučené. Ale pokud to někdo neviděl, tak ani tuto možnost nelze vyloučit. A pokud ta kabina z nosného lana vyjela, tak samozřejmě přetrhla to tažné lano,“ uvedl Juračka.

Jeho organizace se mimo jiné věnuje vzdělávání pracovníků lanových drah a vydává také osvědčení těm, kteří se zabývají kontrolou lan nebo jejich zaplétáním.

„Normy pro lana jsou u nás velmi tvrdé. Jsou podle mě nastavené tak, že lano se vyřazuje dříve. Ještě by třeba tisíckrát uneslo to, co má unést, ale přesto se vyřadí. Proto si neumím představit důvod, proč by lano prasklo,“ popsal Jakub Juračka.

„České dráhy jsou navíc velký podnik. Tam není důvod, aby se na něčem šetřilo nebo se něco podceňovalo. Tak ani nefunguje myšlení lidí, kteří tam pracují,“ myslí si Juračka.

V protější kabině vše fungovalo

Pro Právo také popsal, co se mohlo odehrávat v druhé, protivážné kabině, která byla s cestujícími na cestě k vrcholu Ještědu, když se zřítila kabina mířící dolů.