Mnoho nejasností okolo role Mlejnka v kauze Dozimetr

Okolo šéfa Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) Petra Mlejnka zůstávají další nejasnosti. Vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová nepotvrdila slova premiéra Petra Fialy (ODS) o tom, že by sehrál pozitivní roli při objasňování kauzy Dozimetr, podle Fialy však její tvrzení není v rozporu s tím, co sdělil on. Mlejnka čeká příští týden další vysvětlování.