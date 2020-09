Mladou Boleslav hlídá i polská policie

„Před námi se nemohou vymlouvat, že nerozumí, navíc mají obavu, že se trest přenese do Polska,“ dodal Marek. V Polsku totiž platí tvrdší zákony, takže strach, že si nějaký škraloup přenesou zdejší zahraniční dělníci domů, na mnohé hodně zabírá. Projekt společných hlídek českých a zahraničních policistů odstartoval v Mladé Boleslavi v roce 2018.

„Měli jsme dobrou zkušenost, takže jsme zahraniční policii pozvali i vloni, ale tehdy nebyla tolik vidět v ulicích. Letos už to vypadalo, že se nepodaří kvůli pandemii zahraniční policii k nám dostat, ale nakonec se to po intervenci ministerstva vnitra podařilo,“ uvedl náměstek mladoboleslavského primátora Robin Povšík (ČSSD). Poláci, Ukrajinci a Slováci jsou nejpočetnějšími zahraničními menšinami na Mladoboleslavsku, kam přicházejí za prací hlavně do automobilového průmyslu.