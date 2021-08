Místopředsedkyně STAN Kovářová: Máme s Piráty trošku jiné voliče. Nemusíme jezdit všude spolu

Zatímco na jaře jste se pohybovali na první příčce (ve volebních preferencích), teď jste postupně i v posledním červencovém průzkumu Medianu na třetí příčce. Daří se vám odrážet „útoky“, o který často mluvíte?

Pokud hovoříte o tom, že preference klesly, tak zatím to byl jeden průzkum. Podíváme-li se na začátek, kdy poprvé naše koalice vyletěla nad 35 procent, bylo to, musím říci, i pro nás obrovské překvapení. Považovali jsme to za nejen překvapení, ale byli jsme si vědomi toho, že se může jednat o nějaký výkyv.

Kolem 25 procent jsme se drželi několik měsíců. To, že preference klesají během prázdnin, se může stát. Jakým způsobem si nás všechny subjekty v podstatě vybraly jako cíl, a prostředky, které se používají, jsou kolikrát velmi nekorektní. A pan premiér (Andrej Babiš, ANO) používá dost často dezinformace a lži, což je pro něj typické. A může to být taky jeden z důvodů, proč lidé naslouchají těmto lžím. A může tam být nějaký pokles.

Můžeme to také přirovnat k tomu, že v létě přeci jen mají lidé zájem o jiné věci.

Ve vašem (středočeském) kraji byla kontroverzní hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), která teď kandiduje na třetí příčce kandidátky premiérova hnutí. Máte pocit, že se dá vyhrát jenom s pozitivní kampaní? Nechcete se vymezit proti návratu do starých časů?

Myslím, že se vymezujeme vůči panu premiérovi, této vládě i vůči paní bývalé hejtmance Jermanové.

Je to dostatečně vidět?

Máte možná pravdu v tom, že slušnost ve volební kampani nemusí vést k tomu, že se zvedají preference, ale pro nás držet slušnost a korektnost ve volební kampani je samozřejmě přirozené. A nikoliv tak, jak to činí pan premiér, že používá skutečně velkých lží a velkých dezinformací.

Podle informací Seznam Zpráv vám má pomáhat i marketér Martin Charvát, který se na podzim neúspěšně pokoušel rozjet politický projekt Lidi PRO Mikuláše Mináře ze spolku Milion chvilek pro demokracii. Proč by se mu mělo podařit s vámi navrátit vás po létě opět na stoupající trajektorii?

Opíráme se o to, že pro nás bude důležitá kontaktní kampaň. Kontaktní kampaň bude velmi masivní. Tam je potřeba lidem vysvětlit právě ty hoaxy, lži, které pan premiér říkal. To bude základ kampaně. Je to práce celého kolektivu, nikoliv jedné osoby. Každopádně on se svými zkušenostmi může pomoci vylepšit naši kampaň.

V čem by tedy měl podle vás Charvát pomoci? Proč jste si ho zavolali?

Může pomoci právě s tím, jak přiblížit náš program voličům takovým způsobem, který pro ně bude srozumitelný.

Náš program je poměrně široký, do detailu propracovaný a je možné, že ne všemu, co chceme lidem nabídnout a co je důležité pro tuto zemi, je lidem srozumitelné. Naše heslo „vraťme zemi budoucnost“ nemusí být pro každého pochopitelné, protože vrátit zemi budoucnost znamená, že byla budoucnost nějakým způsobem ukradená. Není možné myslet jen na jedno čtyřleté volební období, ale chceme jim vysvětlit, že jdeme do voleb s vizí, aby naše republika vzkvétala. Nechceme to jen na čtyři roky, ale i pro naše děti.

Máte pocit, že voliči se nakonec budou skutečně většinově rozhodovat podle programu? Nemůžou hrát daleko větší roli v konečném rozhodnutí emoce?

To, že hrají roli emoce při rozhodování, je zřejmé.

Jaké emoce tedy myslíte, že aktuálně evokuje vaše koalice?

Předpokládala bych, že spojení mladých energických lidí se starosty, kteří mají zkušenost a vědí, co je potřeba v regionech, jakým způsobem hospodařit v obcích a že musí být udržitelné finance nejenom na jedno volební období, může působit na lidi poměrně dobře.

Naše koalice tedy může být tahákem jak pro mladší voliče, kteří se vždycky upínali na Piráty, a potom doplněná tou zkušeností starostů. Může to být dobrá kombinace.

Nezastiňuje to, že v éteru neustále běžela debata o zvyšování daní. Nepojí si teď voliči Piráty především s tím?

A to je přesně ten příklad dezinformací a hoaxů, které pochází z dílny jak premiéra Babiše, tak i některých jiných politických stran.

V programu zdanění komerčních nemovitostí je.

Ano, ale to, co lidi mohlo vyděsit a to, co premiér Babiš a ostatní konkurenční strany neustále používaly, že budeme lidem zdaňovat bydlení, v programu rozhodně nenajdete.

Mluvilo se o vyšším zdanění prázdných bytů, což je stále v dlouhodobém programu Pirátů na webových stránkách.

Ale teď se bavíme o jiném volebním programu, a to do parlamentních voleb ve společné koalici. V našem programu zdanění bydlení zkrátka a dobře nenajdete. To je potřeba neustále opakovat. To, že to někdo jako dezinformaci a lež používá ve volební kampani, je nekorektní. Pak to vede k tomu, že si lidé skutečně myslí, že bychom toto mohli provést. Není to pravda.

Jestli už lidi neodrazuje to, že to mají Piráti v tom dlouhodobém programu?

Lidé pravděpodobně dlouhodobý program Pirátů nečetli. To, co mění jejich názory a může vyvolávat jejich obavy, jsou právě ta zkratkovitá vyjádření, hoaxy a dezinformace.

Vnímáte to i možná tak, že některé výroky členů Pirátů jako to Tomáše Kaplera a zdanění „nadměrných metrů“ poškodili značku STAN?

Samozřejmě takováto vyjádření, která neodpovídají tomu, co máme v našem společném programu, k tomu mohou vést. Ale nechápu, že vyjádření jednoho člověka, který se rozhodně ve Sněmovně nepohybuje, a nevím jakým způsobem se podílel na společném programu, může vést k tomu, že se toho někdo chytne. A teď nemluvím jenom o premiérovi.

Těch kontroverzních výroků bylo více. Platí, že se budete snažit více prodávat tu značku STAN samostatně?

(kývá) Každá voličská skupina, kterou máme, jak Piráti, tak Starostové a nezávislí, je trošku jiná. Změna povede k tomu, že se budou prezentovat Starostové, jejich zkušenosti a to, co přinášejí, a zároveň Piráti trošičku zvlášť.

V čem? Budete mít oddělené mítinky?

Není úplně striktně řečeno, že na každou kontaktní kampaň musíte jet společně s nějakým pirátem, když mluvím o starostech.

Dříve jste zmínila, že vás premiér Babiš v březnu 2020 nazval „bestií“, když jste mu dávala seznam obcí, které potřebují peníze na rozšíření kapacity mateřských a základních škol. Máte možná zpětně viděno pocit, že vám to „mediální vystoupení“ pomohlo?

Nevím, takto jsem o tom nepřemýšlela. Pokud je nějaká kritická situace v určitých regionech, snažíte se oznámit vládě, že problémy jsou. A pokud vláda nezareaguje, obracíte se na premiéra.

Na jednu stranu mi přišlo docela vtipné, že pan premiér používá takovéto výrazy vůči poslankyni. Na druhou, když si uvědomíte, že vy za ním přicházíte s žádostí o pomoc a jediné, na co se zmohl, je, že mě označí jako bestii... Je pravdou, že jsme se tomu potom samozřejmě také trochu zasmáli, ale bohužel ani tento výrok nevedl k tomu, že by se výrazným způsobem změnila situace v oblasti mateřských a základních škol, i když se zlepšuje.

Takže? Pomohlo vám to ve vašich očích?

Trošku ano.

Předseda Vít Rakušan oznámil, že má indicie z řad bývalých policistů, že na něj premiér Andrej Babiš shání nějaké kompromitující materiály. Jestli to není možná i podezřelé načasování na chvíli, kdy koalice Pirátů a STAN oznámila restart kampaně. Uvedli jste, že jste měli informace asi dva měsíce, proč jste to neoznámil nejdříve?

Hledání nějakých skvrn na kariéře nebo na životě někoho, dělat si tzv. složky, to není jenom teď před těmito volbami. Pan premiér to provádí celá léta a těch příkladů byla celá řada.

Máte pro to nějaké důkazy? A bylo fér i toto tvrzení uveřejnit bez nich?

Pokud si vzpomínáte, tak v Poslanecké sněmovně byl pan poslanec Šincl (Ladislav Šincl byl do roku 2017 poslancem ČSSD - pozn.red), který předložil pozměňovací návrh a ten se nelíbil panu premiérovi. A první, co bylo, že pan premiér vytáhl složky na pana Šincla, otevřel a začal o něm vykládat, co všechno kde udělal. A byly to poměrně nepravdy.

Máte důkazy, že sháněl nějaké kompromitující materiály na předsedu vašeho hnutí Víta Rakušana?

Jaké důkazy máte na mysli?

Například výpověď některého z policistů a tak dále, které můžete předložit.

Musím říct, že takovéto informace nemám, protože si myslím, že ty informace, pokud existují, jsou velmi důvěrné, a že to bude skutečně asi v rukou pana předsedy Rakušana.

Měli jste to v tom případě zveřejňovat?

Pokud to pan Rakušan zveřejnil, měl takové indicie, že bylo potřeba jasně říct, že se něco chystá. A je také je potřeba říct, že i v tomto případě je to výzva, nechci říci pro vás nebo pro novináře, aby se na to pana premiéra zeptali....

My jsme se ho na to shodou okolností ptali. Premiér Babiš řekl Novinkám, že to považuje ze strany Víta Rakušana za zoufalou snahu si pomocí anonymních zdrojů a spřízněných médií nahnat preference. A vy jste mi teď říkala, že když vás označil za bestii, tak vám to pomohlo. Jak tohle lze číst pro veřejnost?

Myslím, že asi pan Rakušan, pokud by tomu tak bylo, by nebyl jediným, na kterého by premiér hledal nějaké kompromitující materiály, to se prostě nedá srovnávat.

Jak myslíte, že dopadne koalice Pirátů a STAN v podzimních volbách?

Jsem přesvědčená o tom, že dopadneme dobře, že lidem vysvětlíme, co je cílem našeho uskupení, že chceme vrátit zemi budoucnost. Chceme přestat zadlužovat stát, chceme, aby to byl stát moderní, aby měl moderní průmysl. Aby se myslelo nejen na seniory, ale i na jiné skupiny obyvatel, kteří si nemohou pomoci.

Může se stát, že budete mít nakonec více mandátů než Piráti?

Stát se to může, ale také nemusí. Kandidátky byly sestavované i takovým způsobem, aby skokani nebyli někde pod pirátskými kandidáty, aby se to nestalo. Aby to bylo sestavováno v tom poměru, jak se tehdy domluvil a aby byl přibližně stejný jako tehdy. Může se stát, že někteří kandidáti starostů, se kterými se počítalo na nevolitelných místech, tak to místo možná bude volitelné, a tím se může poměr trochu změnit.

Každopádně je jedno, kdo kolik bude mít mandátů, z jaké strany. Důležité je to, abychom co nejlépe uspěli dohromady.