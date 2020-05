Místo peněz za zrušené festivaly dostanou lidé poukaz, rozhodl Senát

Lidé, kteří si již v předprodeji zakoupili lístky na festivaly, dostanou místo peněz poukazy. Ty budou moci uplatnit až do 31. října 2021. „Pokud tato lhůta uplyne, mohou dostat peníze zpátky,” upřesnil ministr.

Od 11. května se mohou na veřejnosti konat akce do 100 osob. Za specifických podmínek otevřela například kina, divadla, muzea, galerie či koncertní sály.

Ministr zdravotnictví Vojtěch Adam (za ANO) minulý týden avizoval, že by se mohly od 25. května konat akce do 500 osob. „Tisícihlavé akce se konat nebudou. Nebudou festivaly, to je jistota,” zdůvodnil Zaorálek nutnost zákona.