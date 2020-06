Senioři v Míčově místo oběda bojovali o život

„Měla jsem na návštěvě rodiče a zrovna jsem dávala na stůl talíře. Pršelo, a tak jsem se šla podívat ven. Tomu, co jsem uviděla, se nedalo uvěřit. Na dům se valila vysoká přívalová vlna,“ popsala Libuše Fidlerová, které zachránily život před vodou duchapřítomně zabouchnuté dveře.

Voda by ženu semlela jako dvojici aut zaparkovaných před domem. Vlna auta zvedla jako ořechové skořápky a vrhla do nedaleké skruže.

„Na poslední chvíli jsem stačila zabouchnout domovní dveře a pomoci 84leté matce a 86letému otci z kuchyně, kde jim voda za pár okamžiků sahala po pás, do protější vyvýšené ložnice,“ vyprávěla žena, která spolu s těžko pohyblivými rodiči našla útočiště na posteli, jejíž matrace byla asi půl metru nad podlahou.

Trosečníky uvězněné uprostřed zatopeného dolíku v domě číslo 13 dělily od tragédie prosklené dveře na chodbu mezi kuchyní a pokojem. Voda sahala do třech čtvrtin výšky dveří. Živlu stálo z druhé strany v cestě nedávno vyměněné dobře zaizolované okno. „Utéct jsme neměli kam. Voda stále stoupala. Mysleli jsme, že se utopíme. Vyděšeně jsem volala mobilem policii a hasiče,“ vypráví žena, zachráněná spolu s rodiči doslova v hodině dvanácté.

Záchranáři dorazili do možná dvaceti minut po zoufalém volání o pomoc, lidem uvězněným v pokoji to ale připadalo jako věčnost. „Dostali nás ven oknem. Tátu, který špatně chodí, na speciální podložce. Noc jsme strávili u rodičů v pardubickém bytě,“ pokračovala žena, jež si domek v klidné obci léta připravuje na důchod. „Dala jsem do toho všechny peníze. Teď můžu začít znova,“ dodala.