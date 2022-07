Místo diamantů měl ve střevech jen skořápky, na odškodnění nemá nárok

Tip na cestujícího z Venezuely dostaly české orgány z operativních zdrojů v zahraničí. Poté, co v listopadu 2018 přiletěl do Prahy, přemístili jej do Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích, kde měl pod lékařským dozorem zůstat až do vyloučení cizích těles z tělních dutin.