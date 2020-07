Místo dětských skupin budou jesle, odklepla vláda

Jesle jsme schválili na vládě! Změna názvu, předvídatelné financování, dostupnost pro rodiče a citlivé přechodné období. K tomu i snížení věk. hranice na 3 roky, abych byla přesná - do konce srpna po 3. narozeninách dítěte tak, aby potomek pak mohl rovnou do školky.

Novela by měla umožnit rodičům, aby děti mohly být v jeslích do tří let, konkrétně do srpna následujícího po třetích narozeninách. „V tuto chvíli chceme nastavit dostupnou péči pro malé děti. Chceme, aby byla předškolní péče kvalitní,” sdělila při příchodu na vládu Maláčová.