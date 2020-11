Ministři školství a zdravotnictví k návratu dětí do škol

Podle dat protiepidemického systému PES by se měla epidemiologická situace přesunout z 5. do 4. stupně, což podle tabulky ministerstva zdravotnictví implikuje návrat všech žáků 1. stupně základních škol i rotační výuku po týdnech pro žáky druhého stupně. Obnovit by se měla i praktická výuka. To se ale podle ministerstva zřejmě nestane a žáci se vrátí až 30. listopadu. Důvodem je to, aby se školy mohly připravit.