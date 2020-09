Ministrem zdravotnictví bude Prymula

Navrhnul jsem panu prezidentovi na post ministra zdravotnictví pana profesora Romana Prymulu. Pan prezident mi slíbil, že mému návrhu dnes vyhoví, tak aby mohl být nový ministr zdravotnictví uveden zítra do úřadu.

Prymula zamíří za prezidentem do Lán ve dvě hodiny odpoledne. Do úřadu by pak měl být někdejší náměstek ministra zdravotnictví uveden v úterý ráno.