Ministerstvo upravilo počty reinfekcí v nemocnicích

Zatímco doposud byly denní počty reinfekcí v jednotkách, dnes jich ISIN (Informační systém infekčních nemocí) uvádí desítky. Neznamená to však, že by náhle vzrostly: systém začal místo denních příspěvků uvádět kumulativní počty hospitalizovaných.

Data pravidelně zveřejňuje na svém twitterovém účtu právník a zdravotnický expert Pirátů Ondřej Dostál. Velmi nízké počty reinfikovaných hospitalizovaných, a to i neočkovaných, podle něj poukazovaly na to, že imunita po prodělání nemoci chrání stejně, ne-li lépe, jako očkování.

Na pravou míru to později na sociální síti uvedl Martin Komenda z Institutu biostatiky a analýz. „Po důkladné analýze jsme objevili chybu. Důvodem byl fakt, že se nedopatřením v datech objevoval počet nově přijatých do nemocnic místo aktuálního počtu hospitalizovaných,“ napsal Komenda.

Dostál ale i tak obvinil ministerstvo, že metodiku změnilo schválně. „Ty nuly v denních přírůstcích hospitalizací u lidí s přirozenou imunitou po prodělání neseděly do komunikační kampaně MZ. Tak tam poslancům a senátorům strčili celkové počty. Těch je pořád minimum, ale aspoň to není nula,“ glosoval to právník, který působí jako odborník Pirátů na zdravotnictví.