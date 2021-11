Ministerstvo podalo trestní oznámení na Landovu iniciativu kvůli sabotáži

„Zatím přišlo na krajské hygienické stanice asi 10 000 zbytečných žádostí podle zákona 106 od iniciativy Zlatý špendlík. Hygienici je řeší. Ti, co se zapojili do této akce by měli vědět, že díky nim skončí v nemocnicích více lidí,” uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).