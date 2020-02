Ministerstvo financí se leklo a byrokratický formulář na EET s 500 kolonkami stáhlo

S kolegy jsme dnes navštívili ředitelku Finanční správy. Počet položek ve formuláři ke zvláštnímu režimu EET se nejspíš sníží z 558 na cca 400. Nevím, zda je to úspěch, dělal jsem, co jsem mohl. Jsem zvědav, co na to Ústavní soud, naši stížnost na EET snad projedná přednostně.