Ministerstvo diplomatku Hybáškovou za bouračku v opilosti nepotrestá. Nemá jak

„Podle služebního zákona by se provinila pouze v případě, že by řídila služební vůz nebo (usedla opilá za volant pozn. red.) v pracovní době. Nic z toho se nestalo. Naštěstí se nehoda obešla bez zranění. Paní Hybáškové jsem řekl, že takovéto chováni je neslučitelné s diplomatickou službou. A věřím, že se ze své chyby poučí,“ zdůvodnil dříve ministr.

„Je to v rukou policie. Pokud se to potvrdí, tak já budu chtít po státním tajemníkovi, aby z toho vyvodil důsledky. Může to mít vliv na jejich bezpečnostní prověrku,“ řekl k incidentu ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD). „Lidsky mě to mrzí, takovéto chování by mělo být nepřípustné,“ doplnil.