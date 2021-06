Ministerstva tají, proč si vojenské a státní lesy narychlo prohazují majetek za miliardy

„Podezřelý je spěch, s jakým se to odehrává, a také to, že údajně nebyla konzultována armáda a ani nebyly provedeny odhady směňovaného majetku, což je špatně,“ řekla Právu Černochová.

Zarážející na celé akci je podle ní i fakt, že do poslední chvíle o ní nevěděli ani ředitelé divizí VLS, kterých se směna týká. Ředitel VLS Petr Král totiž minulé pondělí informoval ředitele divizí, že převod má proběhnout už za měsíc, tedy 1. července 2021.

„Ředitelům divizí z toho spadla čelist, protože to nikdo nečekal,“ řekl Právu dobře informovaný zdroj. VLS hospodaří na 140 tisících hektarech lesů hlavně v aktivních i bývalých vojenských újezdech.

Lesy ČR se loni díky státní podpoře dostaly do zisku

Rána je to hlavně pro divizi Mimoň na skoro 30 tisících hektarech bývalého vojenského prostoru Ralsko u České Lípy. Divize by měla zcela zaniknout a být zařazena do struktur Lesů ČR. Tamní lesníci, hajní a dřevorubci, kterých je okolo 150, mají podle informací Práva z převodu velké obavy.