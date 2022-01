Milostivé léto se má na podzim zopakovat, potvrdil Výborný

„Představa je taková, že by se institut ještě jednou na tři měsíce zopakoval,“ oznámil šéf klubu KDU-ČSL Marek Výborný na tiskovém brífinku.

Nová etapa by podle něj měla proběhnout od září do listopadu letošní roku. Týkat by se přitom měla nadále pouze soudních exekucí.