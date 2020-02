Milion chvilek to přehnal, zní z ODS

Aktivisté ještě před volbou ombudsmana pohrozili, že bude-li zvolen Křeček, vyjdou do ulic. Po volbě nového veřejného zástupce práv odpor proti Křečkovi jako takovému raději otupili s tím, že chtějí hlavně poukázat na to, jak „účelová koalice SPD, KSČM a Hradu za asistence části ČSSD postupně a systematicky rozkládá důležité demokratické instituce“.

„Pokud to takhle půjde dál, stane se nakonec to, co v Maďarsku či Polsku. Justice, média, státní správa a veřejné zakázky budou podřízené politikům. V takové situaci už nelze hovořit o zcela svobodných volbách, protože vládní politici mají naprosto odlišné možnosti než opoziční. Vládní politici se zabetonují u moci pokřivením celého systému,“ uvedl předseda spolku Mikuláš Minář.