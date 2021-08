Mikulčické vinaře tornádo nezlomilo. Sklepy otevřeli

V sobotu jednadvacátého srpna, bez tří dnů dva měsíce po zničujícím tornádu, otevřeli vinaři z Mikulčic své sklepy. „Letošní ročník Otevřených sklepů jsme začali připravovat v polovině května. Do našich plánů krutě zasáhlo ničivé tornádo, které na Mikulčice udeřilo 24. června,“ uvedl jeden z pořadatelů, Jakub Bartoník z rodinného vinařství Bartoník.

„V první chvíli jsme chtěli letošní ročník zrušit. Nakonec jsme se ale rozhodli, že to bude i naše forma poděkování těm, kteří nám pomohli a podporovali nás,“ dodal Bartoník.

To platilo u Martina Bělohoubka, na kraji sklepní lokality Těšické búdy. V místě, kde osudný den tornádo popadlo linkový autobus a přehodilo jej přes koleje vlečky do bývalého dolu, stál jeho sklep. Dnes je tam betonová základová deska a za ní vstup do podzemní části s vínem.