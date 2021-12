Mikuláš s čertem se vrací, většině hygieniků nevadí

„Pravidla jsou stejná jako při běžném potkávání se. Lidé, kteří spolu nežijí v jedné domácnosti, by ve veřejných prostorách měli mít zakryté dýchací cesty. Respirátory nebo nanoroušky by v nějaké podobě měly obsahovat i masky Mikulášů, čertů a andělů,“ řekla Právu Lenka Šimůnková, ředitelka KHS Ústeckého kraje.

Připustila, že s dodržováním rozestupů to je v případě mikulášské nadílky dost složité. „Všeobecně však platí, že pokud chce někdo zůstat zdravý a nenakazit se, musí se chránit,“ zdůraznila.

„Nenašel by se tu náhodou mezi vámi nějaký laskavý Mikuláš s andělem a umírněným čertem, kteří by k nám chtěli, až nastane čas, zajít?“ píše jedna maminka z Prahy 6 na Facebooku.

Své služby nabízí přímo i Mikuláš. „Zdravím všechny Hanspaulačky a Hanspauláky, pokud by měl někdo zájem o to, aby jejich děti navštívili dva čerti, Mikuláš a anděl v neděli od 16 do 21 hodin, kontaktujte mě zprávou. Cena dohodou,“ píše jeden z nich.