Michálek: Zpřísněme zákon o střetu zájmů. I na prezidenta

Vláda schválila novelu zákona o střetu zájmů z pera skupiny poslanců s vámi v čele. Jak byste stručně shrnul ty nejdůležitější změny? Proč jsou potřeba?

Pro nás je nejdůležitější, co jsme slíbili lidem, prosadit jednoznačné oddělení moci politické, ekonomické a mediální. Dosud byla v zákoně pravidla, že politik nesmí vlastnit média a člen vlády nesmí dostávat veřejné zakázky. Tak chceme, aby tato pravidla byla ve skutečnosti také vymahatelná, protože je například možné je obcházet přes svěřenské fondy. Návrh to upravuje tak, aby jednoduché formy obcházení už nebyly možné, a když třeba politik vlastní mediální dům, aby se ho musel zbavit.

Svěřenecký fond je takový pelech, do kterého si veverka střádá semínka

To znamená, že ho nesmí převést do svěřenského fondu ani na příbuzného…

Nesmí ho převést na osobu blízkou, to je třeba manželka, ani osobu jednající ve shodě, což je třeba obchodní partner. Ani do fondu, musí přestat být skutečným majitelem, aby nemohl tahat za nitky. Myslím, že svobodná média je něco, co ČR moc potřebuje, abychom tady zachovali kvalitní demokracii.

Ovšem internetových mé­dií se to netýká, proč?

Je to, jak to dosud bylo, v Česku zatím nemáme internetová média regulovaná, dnes existují jen zákony na rozhlasové a televizní vysílání a periodický tisk.

Máte ambici to změnit, internetová média přece mají značný vliv…

V programovém prohlášení a koaliční smlouvě jsme slíbili, že chce zprůhlednit financování médií, ale tuto oblast jsme zatím vůbec neřešili a je na ministerstvu kultury, k čemu se rozhodne.

Kterých politiků se to omezení vlastnictví médií týká?

Veřejných funkcionářů, ten výčet v zákoně je delší. Poslanec, senátor, člen vlády, náměstek, člen rady ČNB nebo ERÚ, starosta na plný úvazek, ombudsman. Ten návrh je důležitý i kvůli tomu, že Ústavní soud zrušil možnost nahlížení do registru majetkových přiznání a je třeba lidem znovu dát právo do těch přiznání nahlížet.

Prezident na tom seznamu vyjmenovaných funkcionářů nefiguruje?

Prezident na tom seznamu není a já to považuji za chybu. V minulém volebním období jsem navrhoval, aby zákon o střetu zájmů platil pro všechny stejně. Je to věc, která se může dořešit v legislativním procesu ve druhém čtení, pokud pro to bude politická vůle, cítím, že by to mohlo mít podporu. Na prezidenta by měla platit i pravidla omezení čerpání dotací a investičních pobídek. Toto se netýká celého seznamu funkcionářů, dosud jen členů vlády.

Kolegové poslanci měli jiný názor, proč jste tam prezidenta nepřidali rovnou?

Šli jsme konzervativně, převzalo se, co bylo projednáno v minulém období, tato pasáž se neměnila, měnili jsme technickou úpravu sankcí, aby to bylo opravdu vymahatelné, radili jsme se s ministerstvem spravedlnosti.

Vedle uložení pokuty bude moci úřad nařídit prodej mediální firmy, například v dražbě

Když už jste se dotkl sankcí, o jak vysoké pokuty jde, je ve hře třeba zbavení mandátu poslance?

Cestou zbavování mandátu jsme nešli. Veřejný funkcionář, pokud vlastní nějaký mediální dům, bude vyzván, aby ho do 60 dní převedl na nezávislou entitu. Když tak neučiní, bude možné mu uložit pokutu až do výše tří procent aktiv té společnosti. U větší mediální společnosti ta pokuta vychází v řádu milionů korun. Současně může příslušný úřad, což je Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí, nařídit prodej obchodního závodu, například v dražbě.

Jaké jsou změny ohledně čerpání dotací členy vlády? Měli by se úplně zbavit i jiných firem než mediálních? Dřívější námitky auditorů Evropské komise mluvily o střetu zájmů expremiéra Andreje Babiše, převedení Agrofertu do svěřenského fondu jim nestačilo. I selským rozumem těžko dohlédnete, zda politik v soukromí nemluví o firmě se správcem fondu, a hlavně po skončení kariéry se mu ta firma zas vrátí a bude sklízet plody toho, jak se jí mezitím dařilo…

Svěřenský fond je takový pelech, do kterého si veverka střádá semínka. Buď si je vybere už během svého působení, ze svěřenského fondu lze vyplatit zisk obmyšlenému nebo to vypořádat po ukončení fondu. My jsme řekli, že takhle ne, musí se pracovat s tím, kdo skutečně vlastní tu firmu.

Nemůže čerpat dotace ten, kdo má postavení skutečného majitele, tedy disponuje alespoň 25 procenty akcií nebo podílem na výhodách, které je z firmy možné těžit. V původním zákoně se pracovalo s termínem ovládající osoba, tedy kdo může přímo nebo nepřímo vykonávat rozhodující vliv, byť nepřímo třeba tím že ovlivňuje svou manželku. Skutečný majitel je jiný pojem, zahrnuje jak ovládající osobu, tak i když má třeba menšinový čtvrtinový podíl, nebo má akcie, přes které může pobírat zisk. Funguje to na spoustu kliček, které se to snaží obejít. Pojem skutečný majitel je převzatý z úpravy proti praní špinavých peněz.

Kdy by novela měla začít platit, když to půjde hladce?

Rádi bychom, aby to bylo od července tohoto roku. Samozřejmě očekáváme, že odpor hnutí ANO bude tuhý. Já bych si přál, aby projednávání mělo alespoň částečně zkrácené lhůty, protože ten návrh je z velké části z minulého období, už jsme se o něm bavili na ústavně-právním výboru, ale ANO tehdy dělalo takové obstrukce, že zákon nebyl měsíce projednaný.

Loni na jaře piráti vyzvali úřady, aby vymohly od Agrofertu neoprávněně čerpané dotace a zakázky. Předseda Ivan Bartoš s odkazem na analytiky pirátů mluvil o sumě 20 miliard za tři roky. Jak to dopadlo?

Vím, že na některých úřadech pozastavili vyplácení těch dotací. Co se týče vymáhání již vyplacených, konáme přípravné práce, abychom tento slib splnili, na těch ministerstvech, kde jsme. Například ministerstvo pro místní rozvoj je centrálním orgánem pro evropské dotace.

Zpracováváme k tomu analýzy, máme lidi, kteří se tomu věnují, abychom zajistili, že se tato situace nebude opakovat. EU požaduje vyjasnění pravidel střetu zájmů jako jednu z podmínek čerpání peněz pro Národní plán obnovy (NPO).

V NPO jde o velkou sumu 180 miliard korun. Myslíte, že tato novela bude stačit, abychom vyhověli požadavkům Bruselu?

Je to jeden z těch prvků, ale bude potřeba vyřešit s Evropskou komisí i jejich námitky vůči zákonu o evidenci skutečných majitelů, jak je implementováno vymezení skutečného majitele. A pak se podívat na konkrétní dotační tituly, zda tam není důvod vymáhat některé částky zpět nebo do budoucna výzvy revidovat.