Metnarův odchod kvůli miliardám z rozpočtu? Trochu mu ujely nervy, míní Schillerová

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) dál hrozí rezignací, pokud se do března nevrátí jeho resortu do rozpočtu pět miliard korun. Novinkám to v pátek potvrdil mluvčí ministerstva Jan Pejšek. Aby nemusel resort škrtat, musela by vláda uvolnit finance nejpozději v pondělí 29. března. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) Novinkám řekla, že případné uvolnění peněz bude na dohodě Metnara s premiérem Andejem Babišem (ANO).