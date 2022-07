Města nečekají na zákon a nakupují ekoautobusy

V Brně už zákonem stanovené podíly vozidel na alternativní pohon splňují. „Současná skladba našeho vozového parku už odpovídá připravovanému zákonu. Od roku 2019 platí směrnice Evropské unie a my už se jí řídíme,“ řekla Právu mluvčí DPMB Barbora Doležalová. V Brně mají 160 autobusů na stlačený zemní plyn (CNG) a zbytek z 341 vozů splňuje nejpřísnější normy pro spalovací motory.

Černý pasažér vytáhl na revizora nůž. Hrozí mu osm let

Černý pasažér vytáhl na revizora nůž. Hrozí mu osm let Krimi

Podle Doležalové by město rádo využilo dotace na elektrobusy nebo vodíkové autobusy. „V minulosti jsme testovali elektrobusy a autobusy na vodík, ale stále narážíme na vysokou cenu. Pokud však na ně budou vypsány dotace, určitě se nákupu bránit nebudeme,“ doplnila Doležalová. Dotace na autobusy na stlačený plyn město čerpá už nyní.

Studie by měla počítat i se zvyšujícími se náklady města na provoz MHD. „Studie zatím není dokončená, je zhruba v polovině, ale už počítá se zvýšenými náklady na provoz i na nákup vozidel. Koneckonců, náklady rostou jak na elektřinu, tak i na naftu,“ řekla Sýkorová.

Dotací využívají i v Karlových Varech. „Tím, že jsou aktuálně až do roku 2027 tato vozidla podporována dotačními tituly, je možné je nakoupit s dotací ve výši 85 procent z celkové pořizovací ceny, a my tak kofinancujeme jejich nákup ‚pouhými‘ 15 procenty,“ řekl mluvčí DPKV Lukáš Siřínek. Polovinu vozového parku podniku tvoří nízkoemisní autobusy na CNG.

Zákon prošel ve Sněmovně do druhého čtení a ministerstvo by chtělo, aby začal platit na podzim.

Podle návrhu zákona, který vychází z evropské právní úpravy, by do konce roku 2025 měl být minimální podíl nově pořizovaných nízkoemisních nebo bezemisních městských autobusů 41 procent. Firmy v nákladní dopravě budou mít povinnost do té doby zajistit devět procent nízkoemisních aut. Zákon počítá také s povinným podílem nízkoemisních osobních a malých užitkových aut, která budou pořizována v rámci veřejných zakázek.