Měl by opustit politiku raketovou rychlostí, Česko není na prodej, cupuje Hamáčka opozice

„Je to neuvěřitelné, tímto způsobem ohrožovat naši bezpečnost, důvěryhodnost a snížit se k takovému odpornému obchodu. Jan Hamáček by měl hned rezignovat,“ reagoval na Twitteru na zjištění Seznam Zpráv šéf ODS Petr Fiala.

Podobně to vidí i jeho stranický kolega Martin Kupka. „Jestli chtěl opravdu Jan Hamáček v Moskvě vyměnit dva mrtvé a milionové škody ve Vrběticích za Sputnik, měl by okamžitě opustit českou politickou scénu, a to přímo raketovou rychlostí. To je definice zrady státu i rozumu,“ uvedl na sociální síti.