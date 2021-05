Mediální lynč, manipulace, ale dobrá zkušenost, řekl při rezignaci Arenberger

„Bylo mi jasné, že vést exponované ministerstvo, navíc půl roku před volbami, je skutečnou výzvou. Já mám výzvy rád, a proto mě nezarazil ani dotaz novináře na mé první tiskové konferenci, jestli jsme byl u StB, protože mám čisté svědomí i lustrační osvědčení. Také daně platím poctivě, přiznání mám v pořádku. Bohužel jsem nesprávně vyplnil majetkové přiznání, za tuto chybu v podobě přestupku jsem se už omluvil. To je to jediné, co jsem provedl,” pokračoval dosavadní ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO).