Maturity nejdříve 21 dnů po otevření škol, nebo vůbec, schválila vláda

Maturitní zkoušky by měly být nejdřív 21 dnů po znovuotevření škol, nebo by maturitní vysvědčení mohly nahradit výsledky studentů z posledních tří vysvědčení střední školy. V pondělí to na návrh ministra školství Roberta Plagy schválila vláda. V úterý by měla návrh ještě schvalovat Sněmovna.