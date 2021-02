Manuál pro testování Plaga zatím jen slibuje

„Ministerstvo nám zatím nic neposlalo. Ani nám nedalo vědět, kdy nám dají vědět,“ řekla Právu šéfka Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová, která je ředitelkou pražského gymnázia Nad Štolou.

Osobně zastává názor, že by se žáci měli testovat doma. „Nedovedu si představit, jak budeme u nás ve škole testovat 150 maturantů,“ dodala. Prvního března by mělo nastoupit do škol 98 tisíc maturantů a až třicet tisíc kantorů.

Podle Schejbalové je právně nejasné, jestli budou moci nakažené studenty poslat domů. „Pokud se odmítne testovat a my ho nevpustíme do školy, tak je to proti Listině základních práv a svobod, protože má právo na vzdělání,“ poznamenala ředitelka.

Testování se obává hlavně proto, že už teď se ozývají naštvaní rodiče. „Jsem k tomu skeptická, hlavně poté, co přišly různé reakce rodičů, že děti nenechají testovat, protože nepůjdou do karantény nebo protože nechtějí dělat z dětí pokusné králíky,“ dodala Schejbalová.

Ministerstvo školství se hájí, že na instrukcích pro školy intenzivně pracuje. „Veškeré informace budou obsaženy v metodickém materiálu, na kterém v současné době ministerstvo pracuje a který bude do škol rozeslán s dostatečným předstihem,“ řekla v pátek Právu mluvčí ministerstva Aneta Lednová.

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) ve středu řekl, že jeho úřad plánuje instruktážní videa a návody. Účast na testování podle něj bude nezbytnou podmínkou pro docházku k prezenčnímu vzdělávání. Ministerstvo podle něj začátkem příštího týdne pošle školám do datových schránek návody k testování.

Rozhodne hygiena?

Už několik týdnů chodí do školy žáci prvních a druhých tříd, u nichž je také žádoucí, aby byli testováni jako v Rakousku, protože mohou být přenašeči covidu, ačkoliv nemají příznaky. Šéf Asociace ředitelů základních škol Michal Černý Právu řekl, že by instrukce potřebovali co nejdříve, aby se stihli zařídit.

„Nemůžeme se vyvléct z toho, že ředitel odpovídá ve škole za vše, ale potřebujeme od ministerstva jasný právní rozklad, že smíme děti testovat a případně je nepustit do školy, a tak být právně kryti,“ řekl Černý.

Dodal, že podle jednoho právního názoru budou muset mít ředitelé pro vykázání nakaženého žáka oporu v nařízení krajské hygienické stanice.