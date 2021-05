Maláčová navrhne navýšení důchodů

Zákonná valorizace na příští rok by měla činit v průměru 450 korun měsíčně. Průměrný starobní důchod překročil letos hranici 15 tisíc korun. Na konci prvního čtvrtletí vyplácela Česká správa sociálního zabezpečení v průměru starobní penzi 15 351 korun.

Maláčová usiluje o ještě vyšší navýšení, které je podle ní přijatelnější a pro lidi efektivnější možnost, než jednorázový příspěvek. Vláda hnutí ANO a ČSSD na konci loňského roku rozhodla o tzv. rouškovném, seniorům jednorázově poslala 5 tisíc korun. Opozice i řada odborníků to tehdy považovala za populismus a kupování si voličů.

Dlouhodobým politickým tématem je pak důchodová reforma. Podle Malačové by se její projednání ještě mohlo stihnout do voleb, pouze však za předpokladu, že ostatní politici nebudou jen kritizovat, ale sednou si ke stolu a budou jednat.

Vláda ANO a ČSSD při svém nástupu slíbila, že průměrný důchod do letošních podzimních sněmovních voleb dosáhne 15 000 korun. Prosadila v minulých letech dvakrát vyšší přidání, než nařizoval zákon. Pro loňský rok to bylo o 151 korun a pro předloňský o 300 korun. Podle zákona by se přidávalo v minulém roce průměrně o 749 korun a v předminulém o 600 korun měsíčně. Loni navíc prosadil kabinet mimořádný jednorázový příspěvek 5000 korun.