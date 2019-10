Maláčová chce vzít slevy na daních 76 tisícům lidí

Stát by tak prý mohl ušetřit dvě miliardy korun, kterými by zalepil díru po zavedení zálohovaného výživného. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) není nápad seriózní.

„Máme u nás třeba daňovou slevu na nepracující manželku. Tu rušit nechci. Chci ale, aby ji přestaly pobírat manželky nebo manželé, kteří o nikoho nepečují. Kteří nepracují, ale mohli by. Podle našich propočtů je to asi 76 tisíc osob, které ročně dostávají daňovou slevu zhruba 25 tisíc Kč,“ napsala v neděli na Facebooku Maláčová.

„Tito lidé nejsou ani na rodičovské, ani nepečují o zdravotně postiženého nebo třeba o seniora. Proč bychom měli jako stát dávat luxusní kapesné bohatým lidem? Víte, že se tak dají ušetřit dvě miliardy korun ročně? Zato děti v tísnivé situaci necháme na holičkách?“ dodala.

ODS: Třídní boj proti bohatším?

Ušetřené peníze by podle Maláčové mohly v rozpočtu nahradit částku, kterou by stát vydal na zálohované výživné. Náklady na něj její ministerstvo vyčíslilo na 886,2 milionu korun za první rok, a to po odečtení částky, kterou se podaří zpátky po dlužnících vymoci.

Je však otázka, zda oranžová ministryně získá pro svůj návrh podporu. Schillerové se nápad nelíbí. „Paní ministryni Maláčovou jsem již vyzvala, aby jako gestor rodinné a sociální politiky definovala, na koho přesně by se toto vyšší zdanění vztahovalo. Pokud MPSV ústy paní ministryně navrhuje, aby se sleva nevztahovala na ‚bohaté lidi‘, musí také dodat, kde je ta hranice onoho bohatství,“ napsala Právu Schillerová. „V opačném případě nejde o návrh, ale jen rétorickou figuru, o které se při nejlepší vůli není možné seriózně bavit,“ dodala.

Opatrní jsou i komunisté. „Já to slyším poprvé. Projednáme to. Ale myslím si, že takové slevy by se rušit neměly,“ řekl Právu předseda klubu komunistů Pavel Kováčik.

Ostře návrh odmítla ODS. „Skoro se zdá, že s každým novým týdnem přichází ze strany ministryně Maláčové další nesmyslný socialistický nápad, jak někomu sebrat jeho vydělané peníze,“ poznamenal místopředseda rozpočtového výboru Jan Skopeček (ODS). Podle jeho názoru Maláčová není schopná přijít s revizí dávkového systému a šetřit.

„A tak hledá další a další prostor a příležitost, komu sebrat peníze. Trestat manželský pár za to, že se jeden z manželů rozhodl pracovat a vydělávat víc, aby se druhý mohl starat o domácnost, je hloupost hodná jen představě progresivních levičáků, kteří uznávají jen své představy o modelu rodiny a rozdělení rolí v ní, kde musí být rovnost ve všem,“ dodal Skopeček.

Já mám takový pocit, že kolegům z ANO je osud dětí, na které jeden z rodičů kašle, úplně ukradený Jana Maláčová (ČSSD)

Za plánem ministryně vidí snahu zdanit ty, kterým se více daří. „Prostě heslo paní ministryně je: Když nejsem schopna racionalizovat sociální dávky a šetřit, vyhlásím třídní boj proti bohatším,“ uzavřel.

Návrh Maláčové odmítl i šéf SPD Tomio Okamura, který jej označil za výstřel od boku. „Tato nijak extrémně vysoká sleva na dani je jedním z mála opatření, kterým stát alespoň částečně podporuje manželství a tradiční rodinu – za situace, kdy sociální systém svým nastavením a pravidly spíše mnohem více zvýhodňuje nesezdané soužití a celkově manželství, rodinu a porodnost moc nepodporuje,“ napsal Právu.

„Není úlohou demokratického státu zkoumat po bytech manželských párů, proč nemají děti, zda je plánují, zda nejsou důvodem zdravotní problémy atd., to je nedůstojné,“ dodal s tím, že SPD by chtěla naopak zavést společné zdanění manželů.

Ministryně chce také stanovit minimální výživné ve výši tisíc korun. Dnes se totiž stává, že někteří rodiče platí na své děti řádově pouze stokoruny. Na zálohované výživné by podle návrhu MPSV měl nárok samoživitel ve chvíli, kdy druhý rodič dvakrát za sebou nezaplatí alimenty a rodič vychovávající děti na něj podá návrh na exekuci.

„Ministerstvo financí žádá, aby se vše spustilo až poté, co resort spravedlnosti připraví balíček opatření ke zvýšení efektivity vymáhání výživného. S tím souhlasím. Ale ať si to v ANO vyříkají mezi sebou – spravují ministerstvo spravedlnosti už šest let! Odpovědnost za (ne)vymáhání proto padá na ně,“ dodala Maláčová.