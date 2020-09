Maláčová chce úpravu ošetřovného pro výuku na dálku

Ošetřovné se podle zákona vyplácí devět dnů na děti do deseti let. Je možné ho získat i na jiné členy rodiny. Samoživitelé a samoživitelky ho pak mohou pobírat na potomky do 16 let až 16 dnů. Zaměstnancům se z nemocenského pojištění poskytuje 60 procent základu výdělku. Kvůli epidemii se na jaře platila dávka na děti do 13 let, a to až do konce června. Od dubna částka činila 80 procent základu výdělku.