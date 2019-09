Maláčová chce příští rok zvýšit minimální mzdu o 1350 korun, odbory žádají víc

„Naše požadavky rozhodně nejsou nad rámec státního rozpočtu . To, že se mezitím rozdalo 18 miliard navíc, není naše vina,” řekl po jednání předseda odborů Josef Středula.

Zvýšení platů ještě o vyšší částky chtějí pro učitele, a to až o 15 procent, dále pro zdravotníky a neučitelské profese o deset procent.

Jejich požadavky se ale značně liší od plánů ministryně financí. Schillerová v rámci chystaného rozpočtu na rok 2020 počítala původně s nárůstem o dvě procenta, kvůli zvyšující se inflaci nakonec zmínila nárůst o jedno procento vyšší. Platy učitelů by se podle ní měli zvýšit o 10 procent.

Návrh rozpočtu bude schvalovat vláda 16. září, a to za přítomnosti prezidenta Miloše Zemana. Do Poslanecké sněmovny ho pak kabinet musí odeslat do 30. září.