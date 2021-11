Má se při přeočkování změnit vakcína? Chlíbek: spíše ne, Hořejší: spíše ano

„Naše doporučení je takové, že primárně by člověk měl pokračovat ve vakcíně, s níž začal. Je to nejsprávnější postup a v souladu s informacemi výrobců. Ten, kdo byl očkován Pfizerem, by měl dostat Pfizer, ten, kdo Modernou, by měl dostat Modernu. V případě, že jedna nebo druhá nebude dostupná, tak ale nemusí na nic čekat a může si klidně dát Modernu místo Pfizeru nebo naopak,” řekl Novinkám Chlíbek.