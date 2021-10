Lyžování v cizině: čeká se silná sezona

Roli hraje to, že téměř celou poslední sezonu zhatil koronavirus

„Zájem o lyžařské zájezdy už evidujeme, i když boom teprve přijde. Klienti letos zřejmě budou dávat přednost nákupu pár dní nebo týdnů před termínem. U nás suverénně vede Itálie, následuje Rakousko,“ popsala mluvčí Invie Andrea Řezníčková. Lidé podle ní volí nejčastěji týdenní pobyty vlastním vozem do tříhvězdičkového hotelu s polopenzí.

„Letos rozhodně hraje roli to, že téměř celou poslední sezonu zhatil koronavirus a pro řadu našich klientů to bylo vůbec poprvé, kdy vůbec nevyrazili lyžovat. Největší zájem je o italská a rakouská střediska. V Itálii jsou to tradičně Val di Fiemme, Santa Caterina nebo Livigno. Nejžádanější jsou termíny jarních prázdnin, ale také už prosincové předvánoční termíny,“ popsal Bezděk.