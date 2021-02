Lyžařům na Vaňkově kopci policie vypnula vlek. Nechali se tahat rolbou

Jak provozovatel areálu Martin Kafka uvedl, tak se i stalo. Kolem 15 hodiny začala jezdit s lyžaři na vrchol sjezdovky rolba. A to i za dohledu policejní hlídky. „Ať už dají pokoj,“ řekl v pátek večer Právu jeden z lyžařů na dotaz, co si o zákrocích policie v areálu myslí.

Rolbař, který se zároveň stará o provoz areálu, na otázku, co se tu v pátek dělo, řekl: „Zasahovala tu policie. Dobře to vypadalo.“ Víc mluvit nechtěl. „Já už k tomu fakt nemám co říct,“ povzdychl si muž a dodal, že to, jak budou vozit lidi nahoru na svah, záleží na majiteli.