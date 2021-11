Listopadový průzkum: Po vítězství by sahaly SPOLU a ANO, změna nálad u PirSTAN

O první místo ve volbách do Sněmovny by se v listopadu přetahovala koalice SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) s hnutím ANO. Obě uskupení by získala 28 procent hlasů. Třetí by byla koalice Pirátů a STAN, kterou by volilo 17 procent Čechů. Vyplynulo to z volebního modelu agentury Kantar CZ pro Českou televizi.