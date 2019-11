Lidovci hledají nového šéfa. Vrátí se Bělobrádek?

Nového lídra si lidovci budou volit zřejmě na mimořádném sjezdu 25. ledna. „Těch adeptů je víc, zatím počkejme, ještě je čas. Nemůžu říct, že do toho půjdu, ale nechci to vylučovat. Trochu jsem si teď odpočinul. Na druhou stranu budu rád, když tam budou jiní kandidáti,“ řekl Novinkám Bělobrádek.

O předsednické křeslo by se mohl znovu ucházet i šéf poslaneckého klubu Jan Bartošek nebo bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka . Oba kandidovali na stranického šéfa v březnové řádné volbě.

O post předsedy se bude zřejmě ucházet i europoslanec Tomáš Zdechovský. „Vážně o tom uvažuji,“ uvedl. Dodal, že kdyby se stal předsedou, vzdal by se křesla v Bruselu.

„Kdybych šel do čela lidovců, nemohl bych být europoslanec. Ten model, který udělal kolega Pospíšil, se podle mě neosvědčil, i když si ho vážím. To jsou věci, které je potřeba zvážit, než udělám finální rozhodnutí,“ řekl Novinkám Zdechovský.

Ambice vést KDU-ČSL naopak nemá europoslankyně Michaela Šojdrová. „Chci splnit to, co jsem slíbila před volbami do Evropského parlamentu. Z Bruselu se strana opravdu řídit nedá,“ vzkázala Šojdrová.