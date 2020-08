Lidé v karanténě budou moci volit i z auta, schválila Sněmovna

Volby se mohly řešit dřív, to by to ale nebyla tahle vláda, zní z ODS

„Dalo se to řešit dřív, ale nebyla by to tato vláda, aby se to řešilo včas. Zvolili to nejjednodušší řešení, tedy to, že to nechají být, a kdo bude v karanténě, tak nepůjde volit. To je ale špatné řešení a jsme rádi, že pod tlakem opozičních stran došlo ke změně.” uvedl například šéf ODS Petr Fiala.