Lidé už nebudou potřebovat úřední překlady matričních dokladů

Senát chtěl, aby matrikáři museli uchovávat úmrtní knihy před předáním státnímu archivu pouze 50 let od posledního zápisu. Nyní je musejí mít uloženy po dobu 75 let stejně jako knihy manželství a partnerství. Podle vlády by úprava přinesla zátěž pro matriční úřady i archivy, když by se muselo nárazově přesunout 25 ročníků knih úmrtí. Vzrostly by náklady i na jejich digitalizaci.