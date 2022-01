Lidé s posilující dávkou netvoří v Česku ani procento nakažených

Za tyto dva měsíce skončilo v nemocnicích kvůli covidu-19 přes 29 000 lidí. Neočkovaných bylo více než 16 000 z nich, jejich průměrný věk byl 62 let. Průměrně o více než deset let starší byli očkovaní hospitalizovaní, za dva měsíce jich bylo asi 11 600. Průměrný věk 542 hospitalizovaných s posilující dávkou byl ještě o pět let vyšší, přes 77 let. Jejich podíl na všech hospitalizovaných byl 1,9 procenta.