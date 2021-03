Lidé omezení cestovat mimo okres podle policie respektují

Moravskoslezský kraj vykazuje v policejních statistikách nejvíce kontrol a vrácených aut na hranicích okresů. Čím to podle vás je?

Máme nastavené opatření a vykonáváme ho. Nemám dostatek informací, abych mohl hodnotit statistiku mezi kraji.

Podle zkušeností z vašeho kraje lidé tedy omezení pohybu mezi okresy dodržují?

Já bych to nehodnotil pouze podle toho, kolik lidí jezdí přes ta naše kontrolní stanoviště, ale také kolik vozidel je vráceno do domovského okresu.

A musím konstatovat, že to číslo není nijak vysoké. Podle mého názoru to lidé ve valné většině dodržují, a když přejíždějí z okresu do okresu, tak mají relevantní povolení. Nemáme mnoho problémů, že by někdo nepředložil nic nebo jen nějaký nesmysl.

Jak se projevují víkendy? Zaznamenáváte třeba víc lidí, kteří cestují mimo svůj okres na chalupu nebo vyrážejí na výlety, což ale vládní nařízení zakazuje?

Sám každý víkend objíždím naše stanoviště a vnímám dění v kraji. Musím říct, že nás překvapil už první víkend, kdy ta opatření začala platit. Je to naopak, než jak se ptáte: přes ty checkpointy skoro nikdo nejezdil. Velkou zátěž registrujeme v pracovní dny, ale oba víkendy byly klidné.

Vláda rozhodla, že od pondělí povolí sport a výlety po celém okrese, nikoli jen po území obce. Nemyslíte, že si občané řeknou, že za rekreací vyrazí přece jen už o víkendu, když to opatření stejně skončí, a vy jako policie s tím budete mít víc práce?

To se pohybujeme v rovině spekulací. Jisté rozvolnění nebo úprava pohybu skutečně začne platit od pondělí. Ale navážu na to, co už jsem říkal. Ze zkušeností z uplynulých dvou víkendů lidé vědí, od jakých dat ta opatření platí, a já předpokládám, že i tento víkend bude stejně klidný.

Pomůže policistům v terénu to odstranění zákazu rekreace mimo obec nějak při kontrolní činnosti? Vnímáte to jako zjednodušení?

Ano, teď působíme jakoby na dvou polích. Zaprvé to jsou kontroly mezi okresy, kterých se to netýká, a zadruhé pohyb v obcích a kolem obcí, kde jsme ale nezaznamenali žádné vážnější problémy. Pokud lidé budou moci jít do lesa za obcí nebo se proběhnout za město, tak já v tom za policii problém rozhodně nevidím.

Pravděpodobně stejně proběhnou i Velikonoce, během nichž se výrazněji cestuje. Nemáte obavu, že za dva týdny už poklesne ochota lidí se těmi opatřeními řídit?

Pokud lidé dosud dodržovali zákaz pohybu mezi okresy o víkendech, tak já věřím, že Velikonoce budou podobné.

Zvládáte to personálně? Když jsme u těch velikonočních svátků, řada příslušníků asi kvůli nim bude nasazena a nemůže počítat s volnem.