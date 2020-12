Lidé od Bečvy: Už nevěříme, že se otrava někdy vyšetří

„Je zde velmi dlouhá časová prodleva. Určitě to neprospívá tomu, aby výsledek vyšetřování byl v závěru dobře přijatý. Navíc je mezi lidmi velká nedůvěra v to, že se tato obrovská havárie vůbec někdy vyšetří,“ dodala rožnovská místostarostka.

„Mrtvé ryby o velikosti až padesát centimetrů jsem objevil při přecházení mostu pro pěší, byly to zřejmě parmy. Plus možná několik leklých malých rybek, co mé oko dohlédlo. Ale nevím, jestli to třeba nebyly spadlé listy,“ sdělil Právu svědek, který událost nahlásil i policii. Měl obavu, zda se nejedná o další otravu řeky.