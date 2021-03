Lháři. Manipulátore. Babiš s Hřibem se do sebe pustili kvůli vakcínám ve skladech

Výjimku podle něj představoval minulý týden, kdy Praha získala po zásahu národní koordinátorky dvě plata lahviček. „Jedno jsme nasměřovali do státní Thomayerovy nemocnice, kde vakcíny chyběly, a druhé jsme nasměřovali do sociálních služeb a k mobilním týmům,“ doplnil Hřib.

Na to znovu ostře zareagoval premiér. „Kolegové vám to asi neřekli, ale vakcíny do Thomayerky poslalo ministerstvo zdravotnictví dříve, než se váš koordinátor ozval. Škoda, že se k vám nedostávají pravdivé informace,” pustil se znovu na Twitteru do Hřiba.