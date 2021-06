Letošní maturanti se neztratí. Horší to mají učni

„Vzhledem k tomu, že maturity probíhají víceméně standardním způsobem, tak bych tam problém neočekával vůbec. U učňů to může být složitější, protože tam může být propad v praxích relativně velký,“ řekl Právu šéf Unie školských asociací Jiří Zajíček.

„Ale připravují se programy, které by měly pomáhat zapojit se absolventům do pracovního procesu ve spolupráci se zaměstnavateli. Tak si nemyslím, že by tam byla krize,“ dodal.