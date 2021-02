Léky na covid dorazí do Česka už v únoru

Dva americké léky, které chrání před těžkým průběhem covidu-19, dostaly v pondělí v ČR zelenou a brzy by se aspoň jeden z nich měl objevit v nemocnicích. Resort zdravotnictví v pondělí doporučil distribuci, výdej a používání dvou léků, REGEN-COV2 společnosti Regeneron a Bamlan od firmy Eli Lilly v nouzovém režimu. Prvních 500 dávek Bamlanu by se do Česka mělo dostat ještě v únoru.