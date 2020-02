Lékaři snáz prověří držitele zbraní

Už dnes držitel o zbrojní průkaz musí projít poměrně přísnými testy. Lékařskou prohlídku, která prověřuje jeho zdravotní způsobilost pro držení zbraně, ale musí absolvovat pouze jednou za deset let. Až začne platit nový zákon, zbrojní průkazy budou elektronické a jejich držitele prohlédne lékař každých pět let.

I mezitím se však může zdravotní stav majitele zbraně zhoršit natolik, že podmínky přestane splňovat. Policii to v takových případech musejí oznámit lékaři nebo musí od někoho dostat tip, který následně prověří. Komunikace mezi lékařem a policií je v současnosti poněkud těžkopádná. Lékaři totiž vůbec nemusejí vědět, že je jejich pacient držitelem zbrojního průkazu či zbraně, mají-li ale o jeho zdravotním stavu pochybnosti, mohou se na to policie zeptat.

„Když k lékaři dorazí jeho pacient, bude si moci přímo v registru ověřit, zda ten člověk má zbraň, a zjednodušit komunikaci s policií. My si od toho slibujeme snížení množství případů, kdy lidé zbraň drží, ale už by ji mít neměli,“ vysvětlil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). „Bude to vyžadovat určité softwarové úpravy, ale nic, co by nebylo zvládnutelné,“ dodal ministr.