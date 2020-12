Lékaři: Před očkováním není třeba test. Nakaženému vakcína neublíží

„Společnost se shodla, že testování na covid-19 před očkováním není efektivní ani přínosné, a nedoporučuje ho provádět. Nedoporučujeme provádění ani PCR, ani antigenních testů,“ sdělil ve čtvrtek předseda společnosti a epidemiolog Roman Chlíbek.

Podobně se testování na protilátky či na přítomnost infekce nedoporučuje ani u jiných očkování. Očkovat se budou i lidé, kteří covid-19 už prodělali.

„Každý očkovaný bude před očkováním dotazován, případně vyšetřen na příznaky jakéhokoli akutního onemocnění nebo akutních zdravotních obtíží před očkováním,“ doplnil. Očkování bezpříznakového nemocného podle Chlíbka nemůže uškodit. Podobně se očkují bez testu také lidé bez příznaků například proti pneumokokům nebo meningokokům.

Žádný požadavek na testování před očkováním není podle něj ani v příbalovém letáku vakcíny od firmy Pfizer, jejíž první várka má do Česka dorazit už příští týden, ani v jejích registračních dokumentech.

Kamiony z Belgie do všech zemí EU

Očekává se, že Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) o povolení vakcíny Pfizer rozhodne v pondělí 21. prosince. Po potvrzení Evropskou komisí další den se pak bude distribuovat po celé Unii. Česko očekává 9750 dávek do čtyř dnů po rozhodnutí.

První várka půjde do tří velkých nemocnic: do Všeobecné fakultní nemocnice a nemocnice Motol v Praze, a také do nemocnice v Brně. Menší várka se rozveze i po krajích.

„První vakcína od Pfizeru bude teď schválena a předpokládá se, že 26. nebo 27. prosince přijde do ČR deset krabic, v každé 975 dávek. Ze skladu Pfizeru v Belgii vyjedou kamiony najednou. Evropská unie to pojala jako marketingovou akci s cílem začít očkovat všude,“ řekl ve čtvrtek premiér Andrej Babiš při sněmovních interpelacích.

Opozice se ho ptala na logistický plán očkování a srovnávala Česko například s Německem, které už postavilo speciální centra. „Německo to staví na stadionech, my máme 29 očkovacích center, kam to Pfizer bude dodávat. A potom přijde AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson a CureVac. Všechno se připravuje,“ odpověděl Babiš.

ČR má zatím objednanou vakcínu od pěti společností pro sedm milionů lidí, v prvním čtvrtletí příštího roku má být naočkován milion obyvatel.

Na výběr nebude

Každý očkovaný potřebuje dvě dávky vakcíny, druhá se aplikuje po 21 dnech.

„Máme připravené místo i týmy a čekáme na vakcínu. První, prosincová várka bude jen pro zdravotníky, máme ale vyčleněných pět týmů a každý bude schopen naočkovat 90 až 100 lidí denně,“ řekl Právu ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík.

Typ vakcíny si lidé nebudou moci vybrat, po jednání vlády to ve čtvrtek zopakoval ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). „Ne všechny vakcíny budou k dispozici ve všech očkovacích centrech, u některých to ani není možné,“ řekl.

Látka od společnosti Pfizer nebude k dispozici u praktických lékařů, protože se musí skladovat v minus 70 stupních. Velké nemocnice kvůli tomu nakoupily speciální mrazáky.

„V žádném případě není dotčeno právo jednotlivce být informován a třeba vakcínu odmítnout, ale z technických důvodů si nebude možné ji vybrat,“ dodal ministr. Zopakoval, že očkování bude dobrovolné a bezplatné.

Podle vakcinační strategie mají být nejprve kromě zdravotníků v první linii očkováni senioři a chronicky nemocní lidé. Přednost budou mít i pracovníci v kritické infrastruktuře.

Sehnal připustil delší pronájem Letňan

Stát v případě potřeby využije pro očkování i polní nemocnice v Praze a Brně.

Miliardář Pavel Sehnal, provozovatel výstaviště v pražských Letňanech, původně odmítal, že by státu prostory poskytl i po únoru 2021, ale nyní to připustil. „Když to bude epidemiologická situace vyžadovat, přizpůsobíme výstaviště potřebám ČR. Jsme připraveni ve spolupráci pokračovat. Cena pronájmu by se měla nadále pohybovat mezi 300 a 400 tisíci za den,“ řekl Sehnal Novinkám.