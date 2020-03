Lanovka na Petřín skoro tři týdny nepojede

Lanová dráha se poprvé se rozjela v létě 1891 u příležitosti Jubilejní zemské výstavy. Za svoji existenci měla dvě dlouhé odstávky. V roce 1916 se zastavila kvůli světové válce, provoz byl obnoven v roce 1932. V roce 1965 rozsáhlé sesuvy půdy trať zničily a lanovka se znovu rozjela v roce 1985. Na přelomu let 2015 a 2016 se dočkala výrazné opravy trati.

Od zahájení provozu v červnu 1985 do konce roku 2019 přepravila lanová dráha na Petřín víc než 54 milionů cestujících. Nejvíc lidí se svezlo loni, celkem 2 230 373. Vytíženější je během letní sezony od dubna do října, kdy v průměru přepraví 250 000 lidí za měsíc. V zimně je to v průměru 120 000 cestujících měsíčně.