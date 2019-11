Laboratoř v Běchovicích ukázala lidem, jak je auto ochrání před miliony voltů

Zavřít se do klece nebo do auta a nechat do sebe uhodit blesk – i to si mohli ve středu vyzkoušet dobrovolníci v laboratořích velmi vysokého napětí. EGU–HV Laboratory v pražských Běchovicích otevřela dveře návštěvníkům, kterým celé dopoledne létaly nad hlavami blesky. Kromě své běžné práce jim totiž technici představili také krásu některých elektrických jevů i mnohé slavné vynálezy.