Kvůli silnému dešti opět stoupají hladiny, Jičínka je na třetím stupni. Už se zase pytluje

Po prvních informacích o situaci v kraji se hejtman Jiří Štěpán (ČSSD), který byl na cestě do Mikulova na jednání Asociace krajů a vrátil se zpět do regionu, aby navštívil nejpostiženější místa. Naříklad Tutleky na Rychnovsku, kde bylo zatopeno 30 domů. „Velké poděkování patří profesionálním i dobrovolným hasičům i všem, místním, kteří pomáhají odstraňovat škody,“ řekl.

„Mírný vzestup hladiny a průtoků očekáváme ještě na dolní části Orlice a střední a dolní části Cidliny, kde probíhá dotok vody z výše položených oblastí. Až do neděle očekáváme nad naším územím srážky s maximálními úhrny za 24 hodin do 30 mm. Na základě těchto srážek očekáváme pozvolné vzestupy hladin a průtoků na většině našeho území, dosažení stupňů povodňové aktivity ale v tuto chvíli nepředpokládáme,“ doplnil Jiří Petr.

Již přes 150 výjezdů kvůli vydatným dešťům mají na kontě hasiči od čtvrtečního večera do pátečního rána v Moravskoslezském kraji. V Povodí Odry spadlo během posledních 24 hodin od pěti do 70 milimetrů srážek. I to ale stačilo na to, aby na Lučině v Domaslavicích dosáhla voda prvního stupně povodňové aktivity, druhý stupeň evidují vodohospodáři na Bílovce ve Velkých Albrechticích. Nejhorší situace panuje na Jičínce v Novém Jičíně, kde meterologové varují, že v nejlbližších chvílích bude překonán třetí stupeň povodňové aktivity a nastane povodeň. Kritická situace panuje také v Polančici v Polance nad Odrou.